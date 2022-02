Quarti di Coppa Italia, le probabili formazioni di Inter-Roma

Le probabili formazioni di Inter-Roma, gara valevole per i quarti di finale di Coppa Italia

Torna nuovamente la Coppa Italia. Ad aprire questi quarti di finale ci penserà Inter-Roma, match in programma questa sera alle ore 21 allo stadio ‘Meazza’. La vincente di questa sfida così importante sancirà l’avversaria dell’altro quarto di finale Milan–Lazio.

Un match dal sapore speciale per un po’ di gente, complici anche i ritorni di persone che hanno segnato un’era del loro attuale avversario di questa sera. Pensiamo in particolare alla riapparizione di Josè Mourinho allo stadio ‘Meazza’ e rispettivamente a Edin Dzeko e ad Aleksandar Kolarov che riaffrontano il loro passato. Per quanto riguarda l’Inter, Simone Inzaghi sembra intenzionato a cambiare qualcosa rispetto a quanto si è visto in campo nell’ultima partita contro il Milan (complice il match ravvicinato di sabato contro il Napoli). In porta fiducia ancora ad Handanovic, mentre la difesa resta confermata per 2/3 e ad affiancare Skriniar e Bastoni ci penserà direttamente D’Ambrosio. Il centrocampo resta invariato, ad eccezione soltanto di Dumfries. A dover partire dal 1’dovrebbe essere Matteo Darmian. Cambia invece l’attacco con Alexis Sanchez pronto ad affiancare Lautaro Martinez. Discorso inverso per la Roma e con Mourinho pronto a riconfermare l’11 titolare apparso in campionato contro il Genoa, a discapito soltanto di Bryan Cristante e Maitland-Niles che partiranno dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-ROMA

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Lautaro. Allenatore: S. Inzaghi.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, S. Oliveira, Vina; Mkhitaryan, Zaniolo; Abraham. Allenatore:Mourinho.

ARBITRO: Di Bello della sez. di Brindisi