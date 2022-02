Mourinho dopo Inter-Roma: “Il secondo gol ha cambiato la partita. Zhang, Marotta e Zanetti mi hanno fatto un bellissimo regalo”

Prima da avversario dal sapore amaro per Mourinho, l’Inter batte la sua Roma e vola in semifinale di Coppa Italia. Per il portoghese, però, resta la serata e l’accoglienza ‘speciale’: “Il signor Zhang, Marotta, Javier (Zanetti, ndr) mi hanno fatto un bellissimo regalo prima della partita. Anche la gente è stata carinissima con me. Il rapporto con l’Inter e la sua gente è eterno per me”.

Dopo la sviolinata a favore del suo passato, Mourinho si è scagliato contro l’arbitro Di Bello, reo di non aver fischiato un fallo (di Vidal) ai danni di Oliveira – le immagini hanno chiarito che non vi è alcun fallo – nell’azione terminata con la rete di Sanchez: “Il secondo gol ha cambiato la partita e anche l’arbitro ha cambiato tattica: dopo il 2 a 0 ha fatto un’altra gara. Mia ammonizione? Un giallo a Mourinho fa curriculum…”.