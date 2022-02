Il Milan vuole vincere anche sul mercato: ‘scippo’ a zero all’Inter

Milan a caccia del colpo in chiave mercato ai danni dell’Inter. I nerazzurri ora devono stare molto attenti

Il Milan di Stefano Pioli scalda i motori e si proietta già alla prossima stagione. I rossoneri, reduci dalla vittoria in campionato proprio contro l’Inter, provano a beffare gli attuali campioni d’Italia anche sul mercato.

Pare non essere ancora terminato del tutto il derby disputatosi lo scorso week-end fra Inter e Milan. Uno scontro che ha visto prevalere i rossoneri per 1-2 e una sfida che tutt’ora pare ancora procrastinarsi (questa volta però in orbita calciomercato).

I rossoneri, sono infatti a caccia del colpo in difesa per la prossima stagione e stando anche a quanto riporta ‘Calciomercatonews.com‘ sembra che la squadra di Stefano Pioli abbia proprio intenzione di beffare i propri cugini anche in chiave mercato, in vista della prossima sessione estiva.

Motivo per il quale ora i nerazzurri di Simone Inzaghi devono stare molto attenti, vista la passata esperienza avvenuta con l’acquisto di Hakan Calhanoglu e chissà che ora l’attuale club di proprietà di Paolo Scaroni non abbia proprio intenzione di volersi vendicare.

Calciomercato Inter, il Milan pensa a Luiz Felipe per la prossima stagione

A voler tentare il blitz per la prossima stagione ai danni dell’Inter è proprio il Milan. Il club guidato attualmente da Stefano Pioli ha intenzione di vendicarsi per il torto subito la scorsa stagione con il passaggio di Hakan Calhanoglu avvenuto proprio ai nerazzurri. Dichiarato un obiettivo della dirigenza interista da mesi, Luiz Felipe ora può avere davanti a se più di una semplice pista. Il difensore brasiliano (naturalizzato italiano) si trova attualmente in scadenza di contratto con la Lazio e arrivati a questo punto, potrebbe anche pensare bene di fare le valigie da Roma per recarsi da un’altra parte e restare ugualmente in Italia.