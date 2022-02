Le ultime da Appiano Gentile in vista del big match contro il Napoli di Spalletti in programma domani al Diego Armando Maradona

Buone notizie per Inzaghi alla vigilia del big match contro il Napoli di Spalletti valevole per la 25esima giornata di Serie A e un bel pezzo di Scudetto.

Oggi Felipe Caicedo ha svolto l’intero allenamento con il resto della squadra e quindi è del tutto recupuerato nonché arruolabile per la sfida di scena al ‘Diego Armando Maradona’.

Si tratterà della prima convocazione per il bomber ecuadoregno, finito subito ai box per un problema muscolare dopo l’arrivo in prestito dal Genoa alla fine del calciomercato di gennaio.

Caicedo partirà dalla panchina, come probabilmente Alexis Sanchez. Al momento, infatti, è Lautaro il favorito per completare il tandem d’attacco con Edin Dzeko. L’ex centravanti della Lazio potrebbe essere impiegato nell’ultimo quarto d’ora del match.

Ecco l’elenco dei convocati per la partita col Napoli. Assenti ovviamente Bastoni e Gosens. Out anche Vecino per una infiammazione al compartimento mediale del ginocchio sinistro. L’uruguagio dovrebbe recuperare per il match col Liverpool.

Portieri: 1 Handanovic, 97 Radu, 21 Cordaz

Difensori: 6 De Vrij, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 32 Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 37 Skriniar.

Centrocampisti: 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 14 Perisic, 20 Calhanoglu, 22 Vidal, 23 Barella, 47 Carboni, 77 Brozovic

Attaccanti: 7 Sanchez, 9 Dzeko,10 Lautaro, 88 Caicedo