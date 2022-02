Frattesi: “Inter? Non penso al mercato, il mio contributo va al Sassuolo”

Le dichiarazioni del giovane centrocampista Frattesi di proprietà del Sassuolo e nel mirino dell’Inter per la prossima sessione di mercato

Sono stati diversi i calciatori che negli ultimi anni hanno avuto il talento necessario per mettersi in mostra con la maglia del Sassuolo, grande fucina di giovani promesse. Tra questi, soprattutto negli ultimi tempi, spunta il centrocampista Davide Frattesi, entrato dopo poco nel mirino di numerosi altri club italiani in cui figura l’Inter.

Inter che, come risaputo, sarebbe a caccia di un vice in almeno tutti i reparti di gioco. Gli innesti di Onana tra i pali e di Gosens sulla corsia esterna di sinistra sono stati soltanto l’inizio di questo atto di rinnovamento, ora mancano soprattutto il centrale di difesa ed un valido centrocampista che, proprio come Frattesi, possa farsi carico della responsabilità di Barella in qualità di turnover. “In quanto a personalità e modo di muoversi in campo mi ci rivedo molto in lui”, sostiene a gran voce il ragazzo per ‘Il Corriere dello Sport’ nei riguardi del collega di reparto nerazzurro.

Collega che presto o tardi potrebbe quindi diventare un compagno di squadra: “Al mercato (e quindi anche all’Inter, ndr) però adesso non ci penso. Tra me e il mio futuro c’è di mezzo il Sassuolo, con cui mi trovo bene e per il quale continuerò a dare il mio contributo per raggiungere gli obiettivi prefissati fino al termine della stagione. Passato l’anno potrei realmente parlare di consacrazione, sono appena all’inizio”.