Zhang resta a Milano a preparare i rinnovi dello staff dirigenziale, ma vedrà la gara di Champions

Inter, allo stadio San Paolo/Maradona ci saranno soltanto i dirigenti della squadra, il presidente Zhang è rimasto a Milano

Questa sera alle ore 18 allo stadio San Paolo/Maradona di Napoli, si disputerà la sfida tra la squadra di casa, seconda in campionato ad un punto ma con una gara in più e l’Inter capolista con una gara da recuperare. Come ha spiegato il Corriere dello Sport, la compagine di Simone Inzaghi è partita ieri in aereo alle 18 e giunta nel capoluogo campano ha trovato davanti all’albergo numerosi tifosi ad attenderla. Insieme a giocatori e allo staff tecnico, erano presenti anche i dirigenti Ausilio, Baccin e Marotta. Il presidente Steven Zhang invece è rimasto a Milano, settimana prossima assisterà allo stadio Giuseppe Meazza alla gara di andata degli ottavi di Champions League contro il Liverpool, ma soprattutto per settimana prossima sono attesi i comunicati ufficiali dei rinnovi di tutta la dirigenza. Poi si penserà anche a prolungare i contratti dei big della squadra, a partire da Marcelo Brozovic.