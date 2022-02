Mourinho e il Newcastle spaventano l’Inter: insieme per un triplo colpo da 130 milioni

La prima stagione di Josè Mourinho alla Roma non è stata fin qui come immaginata al momento del suo arrivo. Lo Special One potrebbe finire quindi per la prossima stagione in un’altra orbita

In settimana l’Inter ha incrociato a San Siro il suo glorioso passato rappresentato da Josè Mourinho. Il ritorno a casa è stato però molto amaro per lo Special One, uscito dalla Coppa Italia per mano dei nerazzurri, con cui anche in futuro potrebbe incrociare il proprio destino ma in sede di calciomercato. La stagione romana del portoghese è stata finora molto altalenante, con risultati al di sotto delle aspettative della vigilia e qualche polemica di troppo.

La Roma è infatti in difficoltà ed è lontana dalle squadre che si giocano l’accesso alla prossima Champions, obiettivo per cui i tifosi speravano di concorrere alla vigilia di questa Serie A. Le cose però non stanno andando benissimo e non è da escludere una suggestiva ipotesi la prossima estate.

Calciomercato Inter, Mourinho idea Newcastle con tre big nerazzurri

In Premier League potrebbe esserci infatti un nuovo richiamo per Mourinho. Il Newcastle in caso di salvezza punterà a super big per la panchina. Chi meglio dello Special One conosce il campionato inglese alla perfezione ed è famoso in tutto il mondo. In pratica qualcuno che possa avere una personalità forte e un grande appeal, e che quindi possa facilmente convincere i big a scegliere il Newcastle.

Mourinho in bianconero, nel caso, potrebbe chiedere due suoi vecchi pallini, Milan Skriniar e Ivan Perisic, entrambi osservati già ai tempi dello United. In più anche Lautaro Martinez potrebbe divenire obiettivo per l’attacco: uno di carattere che a Mou piace molto. Dal punto di vista economico in totale il Newcastle potrebbe pensare di investire 120/130 milioni di euro nello specifico per Skriniar e Lautaro. Perisic invece sarebbe a costo zero in caso di mancato rinnovo.