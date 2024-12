L’Inter non capisce come sia potuto accadere: lo prende la Juve

Brutta batosta di mercato per il club meneghino, improvvisamente superato dalla Juve nella corsa al big, prossimo a diventare free agent

Incredibile ma vero. Proprio l’Inter, proprio quel Beppe Marotta già salito negli anni alla ribalta delle cronache per una sensazionale serie di colpi a parametro zero, rischiano seriamente di non onorare la meritata fama di società e dirigente specializzati nel convincere i campioni a scegliere il club nerazzurro.

Già perché, nel sempre più fiorente mercato dei free agent, anche il prossimo mese di luglio si preannuncia bollente. Da Jonathan Tah a Momo Salah passando per Virgil van Dijk e per Mario Pasalic, sono davvero tanti, e di un certo lignaggio, i giocatori che non hanno ancora firmato il prolungamento del loro contratto in scadenza coi rispettivi club.

Dalla lista abbiamo volontariamente omesso la punta di diamante. Fosse non altro per il fatto che ormai è nell’aria da almeno un anno che il formidabile attaccante non resterà nella squadra in cui sta facendo sfracelli da oltre due anni. Al di là delle dichiarazioni di rito del suo presidente, convinto di riuscire a strappare una firma – fosse anche di comodo, per evitare la sanguinosa perdita a zero del calciatore a luglio – dal bomber, l’addio pare certo.

Tra le squadre italiane in lizza per il nordamericano, l’Inter è sempre stata in vantaggio sulla Juve. Almeno fino a qualche giorno fa. Poi, improvvisamente, il sorpasso. Forse decisivo anche nei confronti della nutrita concorrenza estera.

Jonathan David, la Juve rompe gli indugi: Inter al palo

Sono ormai mesi, dicevamo, che Jontahan David è sulla bocca dei Ds di mezza Europa. Prolifico anche nella stagione in corso sia in Ligue 1 che in Champions, il canadese era stato già seguito un anno e mezzo fa dal Napoli. E poi dal Milan, a caccia di un bomber di razza che possa davvero fare la differenza a suon di gol.

Considerando che, sebbene nei programmi del club rossonero ci fosse sempre stato solo l’acquisto a ‘zero’, i costi dell’operazione non sarebbero stati sostenibili da Furlani e soci, sulla scena hanno subito fatto irruzione la Beneamata e la ‘Vecchia Signora‘.

Secondo gli addetti ai lavori, l’ovvia favorita nella corsa al nordamericano sarebbe dovuta essere l’Inter. Per la già conclamata abilità nel chiudere operazioni di questo tipo. Il club bianconero però, forse su impulso di John Elkann arrivato in visita alla Continassa nella giornata di lunedì, avrebbe rotto gli indugi.

Lusingando l’entourage del calciatore con proposte davvero ricche. Marotta per ora resta a guardare in attesa di sviluppi, ma la sensazione è che stavolta, per una singola volta, il grande sconfitto possa essere l’abile dirigente meneghino…