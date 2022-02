Dopo il pareggio con il Napoli, Inzaghi e i giocatori si sono concessi una pizza al termine della gara

Inter, al termine dell’incontro con il Napoli terminato 1-1 il tecnico Simone Inzaghi e tutta la squadra si sono concessi una pizza prima di tornare a Milano

L’Inter porta a casa un buon pareggio dallo stadio San Paolo/Maradona di Napoli contro la formazione di casa e anche se, dopo la vittoria per 1-0 del Milan al Meazza contro la Sampdoria, che ha momentaneamente rimandato al secondo posto la squadra di Simone Inzaghi, i nerazzurri possono guardare al proseguo del campionato con positività, avendo ancora la partita da recuperare con il Bologna e soprattutto un calendario con avversari di medio bassa classifica fino alla gara con la Juventus, prevista ai primi di aprile all’Allianz Stadium. Naturalmente si parla di sfide valide per il campionato italiano, visto che il 1 marzo c’è l’andata della semifinale di coppa Italia con il Milan e prima ancora le gare di Champions League con il Liverpool il 16 febbraio al Meazza e gara di ritorno ad Anfield l’8 marzo. I calciatori dell’Inter al termine dell’incontro, si sono quindi concessi una pizza all’interno dell’impianto campano, che è stata consegnata appositamente dalla Pizzeria Porzio. Il titolare ha voluto postare sui social questo evento e ha scritto: “Una consegna speciale per l’Inter. E anche se sono un grande tifoso del Napoli non posso nascondere che è stato un piacere consegnare le mie pizze a dei grandi campioni”.