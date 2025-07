Lascia la Juve per firmare con l’Inter: ‘scambio’ tra ultratrentenni con Sommer

Possibile affare fra i bianconeri e i nerazzurri nel prossimo calciomercato. Marotta potrebbe ragionarci in caso di un addio di Sommer

Il calciomercato dell’Inter vive una sorta di fase di riflessione. Dopo una partenza sprint, ora i nerazzurri preferiscono valutare con attenzione i prossimi colpi di chiudere. Le priorità sono state tutte centrate, ora bisognerà attendere le uscite e poi si entrerà in quella terza fase: completare la rosa a disposizione di Chivu.

Fra i giocatori che sembrano essere con la valigia pronta c’è Sommer. Il contratto in scadenza nel 2026 porta viale della Liberazione a valutare una sua cessione in caso di una proposta importante.

Addio che costringerebbe l’Inter a valutare un suo sostituto e la scelta in questi casi non è semplice. Donnarumma e Carnesecchi, con quest’ultimo il grande favorito per Oaktree, sono i nomi in ottica 2026. Quindi servirebbe una soluzione ponte per quest’anno.

Inter: possibile affare con la Juventus

Al momento la partenza di Sommer non è imminente. Il Galatasaray prosegue il pressing per lo svizzero, ma l’ingaggio da 7-8 milioni sta frenando i turchi.

La chiusura della trattativa non è scontata. Naturalmente l’Inter si sta guardando intorno e a Inter Zone, programma in onda sul canale Youtube di calciomercato.it, il collega Giorgio Musso ha ipotizzato un affare con la Juventus per sostituire lo svizzero.

Calciomercato Inter: ipotesi Perin per la porta

Per Giorgio Musso ci potrebbe essere l’ipotesi Perin per l’Inter in caso di una separazione con Sommer. Il 32enne laziale vuole lasciare la Juventus per trovare maggiore spazio e i bianconeri non si opporranno ad una sua partenza. Poi gli ottimi rapporti fra i nerazzurri e il suo agente Lucci potrebbero favorire l’affare.

Una operazione low cost e una soluzione ponte che accontenterebbe tutti. Da una parte Perin potrebbe trovare più spazio rispetto a quanto fatto nelle ultime stagioni con la Juventus andandosi a giocare il posto con Martinez, dall’altra i nerazzurri chiuderebbero una operazione non economicamente esosa in attesa del prossimo anno quando si andrà a chiudere per un portiere importante e destinato a difendere i pali per diverse stagioni.

Le possibilità di vedere Perin all’Inter ci sono, ma molto dipenderà anche da Oaktree. Sappiamo come la proprietà americana non è stata mai realmente favorevole ad operazioni con giocatori over 30. Ma in questo caso ci potrebbe essere una eccezione per accontentare Chivu.

Carnesecchi o Donnarumma nel 2026

Perin sarebbe una sorta di traghettatore in attesa del grande colpo per la porta. Donnarumma resta un obiettivo, ma il favorito è sempre Carnesecchi. Il portiere dell’Atalanta rientra nei paletti messi da Oaktree e Marotta potrebbe nei prossimi mesi ad affondare il colpo per portarlo in nerazzurro a partire dall’estate 2026.