Lukaku e la voglia di tornare all’Inter: proposta choc del Chelsea

Dall’Inghilterra voci di un ritorno di Lukaku all’Inter e il Chelsea riflette su una proposta fuori da ogni logica, risposta nerazzurra quasi scontata

L’avventura di Romelu Lukaku del dopo Inter in quel di Londra con la maglia del Chelsea indosso non è stata poi così rimarchevole sinora, quantomeno in quella Premier League da sempre intrisa di campioni che sfidano le leggi della fisica a suon di decine e decine di gol.

Il roccioso centravanti belga è infatti passato dall’andare in doppia cifra al limitarsi a sole 5 modeste marcature in 16 presenze, sebbene una distorsione a cavallo tra ottobre e novembre lo abbia frenato in quella che sarebbe potuta essere una cavalcata più agevole verso i piani alti della speciale classifica dei marcatori. Adesso è a digiuno da fine dicembre e pare che si stia facendo prendere non solo dai sensi di colpa per aver lasciato così prematuramente la sua amata Inter, ma anche dal forte desiderio di volerci ritornare presto. Questo è quanto trapela dagli umori d’oltremanica. Il Chelsea, dal canto suo, non potrebbe di certo non ascoltare le condizioni di un calciatore che vale ancora diverse decine di milioni e rifiutare l’apertura di una nuova trattativa dietro sua richiesta.

Calciomercato, Barella e Skriniar per il ritorno di Lukaku

L’idea di scambio tra Lukaku e il tandem Barella–Skiniar sarebbe, per i Blues, una palla da cogliere al balzo. Lo stesso non si può dire dell’Inter che, al contrario, tiene tremendamente tanto ai suoi due beniamini più di quanto sia grande la voglia di riabbracciare l’ex centravanti. A gravare sul netto rifiuto ci sarebbe anche l’enorme ingaggio da 14 milioni di euro netti che corrispondono a quanto percepito da almeno due giocatori diversi. In ogni caso, il club nerazzurro ha ormai altri programmi per il reparto offensivo.