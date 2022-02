Inter, Bastoni rientra in gruppo: lavoro parziale in vista del Liverpool

Il difensore centrale dell’Inter è tornato ad allenarsi in gruppo ed ha svolto un lavoro parziale in vista dell’incontro di Champions League con il Liverpool

La preoccupazione relativa alle condizioni fisiche del difensore centrale Bastoni inizia a rientrare man mano che ci si avvicina al fischio di inizio dell’importantissimo match di andata degli ottavi di finale di Champions League tra Inter e Liverpool.

Stando alle ultime notizie di giornata, Bastoni è tornato ad allenarsi in gruppo solo parzialmente, dedicandosi poi ad un lavoro esclusivamente individuale per non forzare il carico sulla caviglia che gli ha creato qualche fastidio di troppo in Coppa Italia. Domani ci sarà la rifinitura generale ed Inzaghi è fiducioso che possa convocarlo per mercoledì. C’è dunque da attendere ancora un altro po’ di tempo per conoscere il verdetto definitivo.