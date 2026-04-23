Inter, quattro infortunati per Chivu: i tempi di recupero

Domani la ripresa degli allenamenti in vista della trasferta di domenica a Torino. Il tecnico fa la conta degli assenti

Dopo la grande impresa contro il Como nella semifinale di Coppa Italia, mister Cristian Chivu ha deciso di concedere due giorni di riposo alla squadra. Due giorni per preparare la sfida in trasferta contro il Torino, primo match point per lo scudetto legato però ai risultati di Napoli e Milan. L’allenatore rumeno domani capirà chi potrà avere a disposizione contro i granata dei quattro giocatori con problemi fisici.

Il primo è Lautaro Martinez, rientrato contro la Roma e fermatosi subito dopo per un nuovo infortunio. La parole d’ordine è precauzione, possibile che il centravanti e capitano nerazzurro accompagni la squadra come successo a Como, ma il suo rientro slitta al 3 maggio nella sfida casalinga contro il Parma. Per prepararsi al meglio alla finale contro la Lazio e poi ai Mondiali.

Recuperato del tutto Bastoni, che però potrebbe partire dalla panchina a Torino per essere pronto anche lui per il Parma. Dopo aver saltato la sfida di Coppa Italia col Como, invece, torna a disposizione De Vrij che ha del tutto smaltito la botta al costato presa col Cagliari. Infine Dumfries: risparmiato fino ai minuti finali martedì sera, dovrebbe essere escluso da Chivu dai convocati per smaltire del tutto l’infiammazione al tendine.