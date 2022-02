Champions League: per i bookmakers passerà sicuramente il Liverpool

Inter-Liverpool, l’ago della bilancia dei pronostici pende tutta dalla parte della squadra di Jurgen Klopp.

I pronostici sono fatti a volte per essere ribaltati ed è quello che sotto sotto sperano i tifosi nerazzurri, senza però fare esagerati voli pindarici. La partita di domani sera allo stadio Meazza di Milano vede la squadra di Simone Inzaghi, nonostante il fattore campo, chiaramente sfavorita secondo i bookmakers. Gli analisti della Snai, hanno dato le quote per questo incontro e hanno bancato la vittoria della formazione di Jurgen Klopp a 2,10, mentre un successo di quella di Simone Inzaghi è dato a 3,40, viceversa il pareggio è a 3,55. Impietoso anche il confronto sulle probabilità di passaggio del turno: il Liverpool è dato a 1,25 l’Inter addirittura tre volte di più a 3,75. Come si dice, il pallone è rotondo e nel calcio le sorprese sono sempre dietro l’angolo e anche se la Pasqua è ancora lontana, magari nell’uovo che la squadra di Simone Inzaghi sta preparando potrebbe anche esserci una sorpresa inaspettata.