Champions, rifinitura pre Inter-Liverpool: Bastoni in gruppo

Squadra agli ordini di Simone Inzaghi per poter preparare al meglio la vigilia di Inter-Liverpool

Giungono importanti novità in arrivo a proposito di quello che sarà l’ottavo di finale tra Inter e Liverpool. La squadra nerazzurra è appena scesa in campo agli ordini del mister Simone Inzaghi per poter preparare al meglio questa sfida così importante.

Può finalmente sorridere mister Simone Inzaghi, il quale ritrova finalmente in gruppo la presenza di Alessandro Bastoni (infortunatosi lo scorso 8 febbraio contro la Roma in Coppa Italia). Come riporta anche ‘Calciomercato.it’ senz’alcuna ombra di dubbio, il difensore ‘made in Italy’ ci sarà a tutti gli effetti per il match contro il Liverpool, in programma domani sera alle ore 21 allo stadio ‘Meazza’. Colui che mancherà invece, sarà proprio Nicolò Barella, il quale necessita di scontare ancora ben due turni di squalifica in Champions League (rimediati contro il Real Madrid durante la fase a gironi). Ad incoraggiare i suoi inoltre, è stato anche e soprattutto il presidente Steven Zhang, presente anche lui alla sessione d’allenamento che i nerazzurri stanno svolgendo in tempo reale per preparare al meglio la vigilia dell’ottavo di finale contro i ‘Reds’.