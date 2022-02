Dal Liverpool a costo zero: la recente risposta dell’Inter

Spunta una nuova ipotesi di mercato per l’Inter. Probabile arrivo dall’Inghilterra, proprio dal Liverpool

Oltre ad incrociarsi due volte sul campo, a partire da stasera, le strade di Inter e Liverpool potrebbero incrociarsi anche in chiave mercato. Non a caso, un giocatore dei ‘Reds’ guidati da Jurgen Klopp, potrebbe fare presto le valigie, con destinazione Milano.

L’Inter di Simone Inzaghi, dopo aver chiuso due buoni colpi di mercato in questa finestra invernale (come quelli di Felipe Caicedo e Robin Gosens in primis), non hanno assolutamente intenzione di fermarsi e iniziano a dare la caccia ad una vera e propria punta, in attesa che arrivi la prossima sessione di calciomercato estiva. L’intenzione è quella di riuscire a trovare un vice e futuro erede di Edin Dzeko, il quale, seppur stia ben figurando coi colori nerazzurri si trova in età avanzata e ha un contratto che lo vede legato agli attuali campioni d’Italia sino a giugno 2023. Il vero obiettivo resta con certezza il nome di Gianluca Scamacca, ma a proposito di questo, spunta una nuova possibile pista e al momento, il mittente corrisponde a quello dei loro rivali di questa sera (il Liverpool).

Calciomercato Inter, spunta la pista Origi: il belga può dire addio al Liverpool

Il nome è quello di Divock Origi. L’attuale centravanti del Liverpool può definitivamente dire addio a giugno, essendo che si trova attualmente in scadenza di contratto. Il classe 1995 non figurerà in campo nel match di questa sera, dato che si trova costretto a dare ‘forfait’ per un problema muscolare. Ma, proprio di recente, l’attaccante belga potrebbe essere stato riproposto all’Inter (come già accaduto in passato dal proprio agente). Al momento però, l’eventuale risposta dei nerazzurri, potrebbe essere stata quella di un ‘no’ secco, in quanto il giocatore non entusiasma particolarmente e gli attuali campioni d’Italia hanno altre priorità al momento, come quella di Scamacca del Sassuolo in primis.