Inter, traguardo storico: Milan sorpassato nel Ranking Uefa

Il sorpasso dell’Inter ai danni del Milan nel Ranking storico e decennale della Uefa

Buone notizie in arrivo in casa Inter. I nerazzurri sono stati protagonisti di un sorpasso tenuto ai danni del Milan nell’attuale classifica che tiene conto del Ranking Uefa. Un traguardo piuttosto importante, essendo che si tratta pur sempre di una prima volta.

I ragazzi di Simone Inzaghi mettono il turbo e sorpassano di diritto in classifica i cugini rivali del Milan nel Ranking decennale della Uefa. Parliamo di una classifica assai speciale che viene ormai stilata dal lontano 2018 e che ha l’obiettivo di determinare un’equa distribuzione di alcuni premi nelle tasche di tutte le diverse società che hanno preso parte alle determinate competizioni per club (tenute dalla Uefa stessa). Si tratta della prima volta, in quanto l’Inter, in passato, si è sempre trovata alle spalle dei rossoneri in questa graduatoria e stando a quanto riporta anche ‘CalcioFinanza’, gli attuali campioni d’Italia salgono così al 26esimo posto (con una posizione di vantaggio rispetto ai ragazzi di Pioli). Tutto ciò di cui viene tenuto conto, non sono altro che i risultati ottenuti nelle coppe europee degli ultimi dieci anni. Ne è un esempio lampante il Real Madrid stesso, club il quale ha ottenuto oltre 36 milioni nella scorsa edizione della Champions League.