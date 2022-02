Eriksen: “Sto mettendo minuti nelle gambe e mi sento molto bene”

Inter, prosegue il lento e costante avvicinamento al ritorno in campo per Christian Eriksen nella neo promossa Brentford in Premier League

Christian Eriksen ©LaPresseL’ex giocatore dell’Inter Christian Eriksen, prosegue il suo lento recupero della forma migliore allenandosi con il Brentford, la matricola terribile della Premier League. Il centrocampista, nell’amichevole pareggiata con i Glasgow Rangers nel pomeriggio di ieri, ha voluto aggiornare sulle sue condizioni al termine dell’incontro. Queste le sue parole riprese dal sito ufficiale del club inglese: “Sto mettendo minuti nelle gambe e mi sento molto bene. E’ stato un test duro, sono sorpreso dal fatto che il mio corpo si sia comportato così: mi sono allenato tanto, ma non mi aspettavo di essere a questo punto. E’ una cosa davvero positiva aver giocato 80 minuti, ora vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane”. Per il calciatore, sia il ritorno ad una condizione fisica accettabile per poter tornare a giocare in Premier League, che l’ambientamento nella sua nuova squadra, stanno proseguendo di pari passo e in merito ha dichiarato: “Sono stato accolto perfettamente da tutti, qui c’è un bel gruppo di giocatori: mi sento di essere in un bel posto“.