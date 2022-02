Lukaku: il suo gol nel derby tra i candidati al Gran Galà del Calcio per la scorsa stagione

Inter, Gran Galà del Calcio il gol di Lukaku nel derby tra le 10 reti più belle della scorsa stagione

Anche quest’anno si svolgerà il Gran Galà del Calcio AIC e come lo scorso, causa pandemia, i vincitori verranno premiati nel loro ritiro e non in una cerimonia ufficiale. Il responsabile di questa iniziativa è Umberto Calcagno, che viene coadiuvato dall’agenzia di sport marketing ed eventi DA di Demetrio Albertini. Tutti i riconoscimenti riguarderanno la scorsa stagione calcistica, che ha visto l’Inter e la Juventus dividersi i trofei italiani con i nerazzurri Campioni d’Italia e i bianconeri che hanno vinto la Supercoppa italiana e la Coppa Italia. Settimana prossima sarà diramata la lista dei candidati alla vittoria finale, ma c’è anche un’iniziativa in cui i tifosi saranno protagonisti. Il nome del concorso si chiama “Vota il Gol by TIMVISION” e gli appassionati di calcio dovranno scegliere la rete più bella da una lista di 20 marcature, 10 del campionato di serie A dello scorso anno e 10 da quello femminile. La scelta dei gol più belli è stata fatta dall’autorevole redazione sportiva della Rivista Undici, media partner del Gran Galà del Calcio. I tifosi avranno tempo da oggi fino alle 23.59 di martedì 15 marzo, per scegliere il loro preferito. Il 17 marzo si conosceranno i vincitori, come sempre divisi per ruolo e categoria.

Questo l’elenco completo dei gol da votare:

15 dicembre 20202 – CIRO IMMOBILE (Benevento – Lazio)

3 gennaio 2021 – MATTIA ZACCAGNI (Spezia – Verona)

3 gennaio 2021 – RAFAEL LEÃO (Benevento – Milan)

6 gennaio 2021 – FEDERICO DIMARCO (Torino – Verona)

14 febbraio 2021 – LUIS MURIEL (Cagliari – Atalanta)

21 febbraio 2021 – ROMELU LUKAKU (Milan – Inter)

13 marzo 2021 – DUSAN VLAHOVIC (Benevento – Fiorentina)

3 aprile 2021 – DANIELE VERDE (Lazio – Spezia)

5 aprile 2021 – ALVARO MORATA (Fiorentina – Juventus)

15 maggio 2021 – ELIEZER PEDRO – (Roma – Lazio)

I candidati della categoria femminile:

23 agosto 2020 – NORMA CINOTTI (Empoli Ladies – San Marino)

29 agosto 2020 – BARBARA BONANSEA – (Juventus – Empoli Ladies)

18 settembre 2020 – VALENTINA CERNOIA – (Pink Bari – Juventus)

4 ottobre 2020 – AURORA DE RITA – (Pink Bari – Empoli Ladies)

7 ottobre 2020 – ANNAMARIA SERTURINI – (Roma – Fiorentina)

6 febbraio 2021 – CRISTIANA GIRELLI – (Empoli Ladies – Juventus)

6 marzo 2021 – SARA MELLA – (Verona – Roma)

20 marzo 2021 – MARIJA BANUSIC – (Roma – Inter)

17 aprile 2021 – GIORGIA MIOTTO – (Empoli Ladies – Florentia)

23 maggio 2021 – ANA JELENČIĆ – (Milan – Verona).