Il Monza è obbligato a riscattare Di Gregorio in caso di promozione in Serie A. I brianzoli vantano anche un diritto, con controriscatto in favore dell’Inter

Ieri l’Inter ha incontrato in sede Carlo Alberto Belloni, agente di Michele Di Gregorio portiere di proprietà dei nerazzurri attualmente al Monza in prestito con obbligo di riscatto – condizionato alla promozione in Serie A – fissato a 4 milioni di euro.

Il club di Berlusconi vanta in realtà anche un semplice diritto di riscatto, con un controriscatto in favore della società di viale della Liberazione.

La dirigenza interista stima molto il classe ’97, che ormai c’entra poco per non dire nulla con il campionato di B, tanto è vero che, stando alle informazioni raccolte da Interlive.it, a lui sono interessati diversi club italiani e stranieri di massima serie.

La volontà dell’Inter, secondo quanto appurato da Interlive.it, è in sostanza quella di monetizzare avendo già preso Onana per l’eredità di Handanovic.

Calciomercato Inter, Onana ‘libera’ Di Gregorio: pedina di scambio se non resta al Monza

Il Monza lo apprezza e quindi potrebbe decidere di esercitare il riscatto qualora fallisse nuovamente la promozione in A, però poi bisognerebbe capire la volontà dello stesso Di Gregorio. Probabilmente il 24enne nativo di Milano, al Monza già da due stagioni, non intende fare un altro anno in B.

In questo caso l’Inter cercherebbe di piazzarlo altrove a titolo definitivo, magari come contropartita. Il Sassuolo, nell’ambito della doppia operazione Scamacca-Frattesi, è una possibilità. Oltre a lui, i neroverdi stimano pure il compagno in Brianza Pirola e il Primavera Casadei.