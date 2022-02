Pasinato: “L’Inter sembra stanca, cosa serviva schierare Ivan Perisic contro il Sassuolo?”

Inter, l’ex calciatore Giancarlo Pasinato ha dato la sua opinione sulla squadra di Simone Inzaghi e un consiglio

L’ex centrocampista dell’Inter di Eugenio Bersellini, che vinse il 12esimo scudetto nel campionato 1979/80, Giancarlo Pasinato, ha voluto dare il suo parere sul pareggio dell’Inter a Genova con i rosso-blu e anche sulla situazione della squadra nerazzurra. Queste le sue prime dichiarazioni ai microfoni di ItaSportPress: “A me l’Inter sembra stanca, ci sono giocatori che hanno disputato troppe partite. Per esempio a cosa serviva schierare Ivan Perisic contro il Sassuolo? Secondo me Simone Inzaghi dovrebbe fare più turnover. Ha la rosa per poterlo fare“. L’ex giocatore ha poi dato la sua opinione su Lautaro Martinez, che da dicembre scorso, dopo aver segnato per cinque partite consecutive, non ha più trovato la via della rete e ha spiegato: “Secondo me lui aveva trovato un suo equilibrio con Romelu Lukaku. Edin Dzeko è un giocatore diverso”. Giancarlo Pasinato ha giocato nell’Inter dal 1978 al 1982, poi dopo una stagione al Milan, è tornato nella squadra nerazzurra e vi è rimasto fino al 1985, con uno score totale di 185 presenze e 8 reti e una bacheca che dice uno scudetto e una coppa Italia.