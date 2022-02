Conte è ancora un incubo: assalto in casa Inter per restare

Antonio Conte continua indirettamente a rappresentare una figura più o meno ricorrente nell’immaginario Inter. Per la sua permanenza al Tottenham potrebbe chiedere un nerazzurro

Antonio Conte ha lasciato un segno evidente nella storia recente dell’Inter. Il tecnico salentino infatti è stato mattone fondante del progetto che in un biennio ha portato alla vittoria dello scudetto, e che rappresenta le basi di ciò che sta portando avanti a modo suo Simone Inzaghi. L’impatto sul mondo Inter è stato quindi decisivo sia in termini di successi che di progettualità, con molti calciatori ora fondamentali nella nuova gestione, esaltati inizialmente proprio dai dettami dell’attuale allenatore del Tottenham.

Intanto lo stesso Conte, dopo il divorzio estivo con i nerazzurri, ha aspettato qualche mese prima andare in sella ad una nuova avventura, chiamato da Tottenham per approdare nelle prime quattro in Premier League. L’ultimo periodo è stato ricco di sconfitte e polemiche per gli ‘Spurs’, con lo stesso allenatore italiano ad alzare polveroni mediatici. “Ci dovranno essere delle valutazioni, riguardo il club, riguardo me. Per me questa situazione è frustrante”, disse qualche giorno fa prima di scusarsi in conferenza alla prima occasione utile.

Calciomercato Inter, nubi sul futuro di Conte: il ‘regalo’ Bastoni aiuterebbe

Tanti segnali quindi di qualche crepa nel rapporto tra Conte e il suo nuovo ambiente. L’ambizione del tecnico salentino è infatti sempre quella di lottare per i massimi traguardi, e per farlo vorrebbe rinforzi importanti dal calciomercato.

Sul suo futuro iniziano quindi ad aleggiare delle nubi, e proprio il mercato potrebbe essere il modo giusto per diradarle. Per restare a Londra potrebbe quindi pretendere un assalto milionario ad un pupillo come Alessandro Bastoni cresciuto da lui e fondamentale per una difesa a 3. Il giovane nerazzurro è però presente e futuro dell’Inter e a meno di offerte fuori mercato non partirà. Conte dal canto suo avrebbe bisogno di qualche certezza. Ci potrebbe provare ma i nerazzurri sono pronti a fare muro.