Coppa Italia: statistiche e curiosità sulla sfida tra le due squadre milanesi

Milan-Inter, statistiche e curiosità sui derby di coppa Italia delle due squadre milanesi in vista di quello di questa sera

Sono 25 i derby di Coppa Italia tra le due squadre milanesi e per il momento, in vista di quello di questa sera e della gara di ritorno, il Milan vanta 10 vittorie contro le 8 dell’Inter mentre 7 sono i pareggi.

L’ultimo precedente in partita unica si è disputato lo scorso aprile, ed era valido per i quarti di finale e la spuntò la squadra allora allenata da Antonio Conte grazie al gol su punizione in zona Cesarini di Christian Eriksen. Viceversa nel dicembre 2017, nella gara valida per gli ottavi di finale, vinse il Milan grazie al gol di Cutrone nei tempi supplementari dopo che Joao Mario si mangiò letteralmente la rete del vantaggio interista. Per vedere le due formazioni meneghine affrontarsi in una sfida sui 180 minuti, bisogna tornare indietro alla stagione 1984/85 e allora passò il Milan, che vinse la gara di andata, in trasferta, per 2-1 e pareggiò 1-1 al ritorno guadagnandosi la finale, che perse con la Sampdoria 3-1 nel computo del doppio confronto. Ci sono poi altre due gare che lasciarono l’amaro in bocca ai tifosi nerazzurri: il 5-0 che il Milan rifilò all’Inter nel 1998 e la finale del 1977, ultima partita di Sandro Mazzola, che vide i rossoneri vincere 2-0 grazie ai gol di Maldera e Braglia. Comunque, negli ultimi 8 derby tra le de squadre per quanto concerna la coppa Italia, l’Inter conduce per 5 vittorie a 2 e vi è stato un unico pareggio.