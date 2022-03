Assemblea Lega Serie A: nuovo scontro tra Marotta e Lotito

By

Altro scontro a muso duro tra l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta e il presidente biancoceleste Claudio Lotito

Si accendono ancora una volta gli animi sia in casa Inter che in casa Lazio, anche se questa volta nuovamente fuori al rettangolo di gioco. A far notizia questa volta, è stato un nuovo acceso battibecco tra Beppe Marotta e Claudio Lotito.

Dopo la scorsa vicenda -già nota- che ha contraddistinto i due nel recente passato, questa volta, l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta e il presidente della Lazio Claudio Lotito, si sono beccati ancora una volta verbalmente nella nuova assemblea di Lega. Non è un caso infatti che stando a quanto riportato anche ‘Calcio & Finanza’ i due si siano rivolti espressioni accese. Ad aprire le danze è stato lo stesso patron biancoceleste, il quale ha così esordito: “Se hai un nome, dillo!”. D’altra parte, non si è fatta attendere nemmeno la risposta dell’ex dirigente della Juventus: “”No, non ce l’ho”. E alla fine, a concludere ci ha pensato lo stesso Lotito: “E allora troviamo convergenza su un nome, visto che ci sono tre candidati”, ribadendo la differenza che contraddistingue i proprietari di un club con tutti i vari dirigenti stipendiati dalle società stese.