Sono diversi i canali aperti dall’Inter per il calciomercato della prossima estate. Uno di questi potrebbe portare ad uno scambio con Radu

Non è stata fortunatissima la stagione di Samir Handanovic, spesso finito nel mirino della critica per qualche battuta a vuoto. Ciononostante l’estremo difensore sloveno di fatto ha ceduto il posto da titolare in una sola circostanza, in Coppa Italia, a Radu. Proprio il portiere rumeno potrebbe divenire pedina molto interessante in vista della prossima estate di calciomercato.

C’è infatti chi come il Torino potrebbe andare a caccia di un nuovo portiere, in quanto Vanja Milinkovic-Savic quest’anno non sta affetto convincendo. Tanti gli errori dell’estremo difensore serbo fratello del centrocampista della Lazio.

Calciomercato Inter, Milinkovic-Savic stecca: il Torino pensa a Radu

Titolare in ogni gara della stagione di Serie A del Torino, ad eccezione di una, bloccato dal Covid, Milinkovic non ha però convinto in quanto a continuità. Il serbo ha alternato troppo spesso buone prestazioni a battute a vuoto piuttosto preoccupanti, che potrebbero indurre il Toro a muoversi di conseguenza alla riapertura del calciomercato. In questo senso I granata di Juric potrebbero farsi avanti proprio per Ionut Radu, che all’Inter a conti fatti non ha avuto modo di esprimersi e proseguire il suo percorso di crescita e maturazione.

Tanta panchina per il rumeno che vorrebbe iniziare a giocare con continuità, giocandosi le sue chance. Il Torino ha peraltro sondato Radu già in passato, e potrebbe tornare alla carica divenendo peraltro una carta utile alla stessa Inter nella trattativa con i granata per Gleison Bremer, che resta il grande obiettivo per la difesa in ottica di un post de Vrij. Sul brasiliano non va dimenticata la concorrenza della Juventus e di club esteri, ma i nerazzurri sono forti e hanno le loro carte.