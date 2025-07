“Sta rifiutando tutto”: l’Inter è nei guai, l’operazione sta per saltare

Nerazzurri preoccupati per i continui rimandi della cessione del centrocampista, lui non ha ancora deciso sul suo futuro

Più il tempo scorre, più l’Inter si avvicina al giorno uno della fase di preparazione pre-stagione. Entro il prossimo 26 luglio sia Cristian Chivu che la dirigenza vorrebbero avere un quadro chiaro della situazione in organico. Tanto di guadagnato se fosse già completo.

Eppure almeno un paio di operazioni di mercato in uscita non sarebbero ancora state sbloccate e questo inizia a generare un pizzico di apprensione.

La prima, come noto da tempo, è quella legata alla situazione di Hakan Calhanoglu. Il Galatasaray non vuol mollare il centrocampista turco, ormai in collisione col resto del gruppo, ma un assalto concreto potrebbe non arrivare prima di agosto.

La seconda, invece, meno appariscente ma altrettanto importante ai fini del bilancio, riporta un Kristjan Asllani lontano dall’Inter nell’immediato futuro. Almeno sulla carta.

L’albanese ha avuto parecchie occasioni per imporsi come erede di Calhanoglu ma non le ha sfruttate mai a pieno, finendo dunque sul taccuino delle uscite di Piero Ausilio. Quest’ultimo non ha cambiato idea neppure nel corso della disputa del Mondiale per Club e con il benestare di Chivu, Asllani è proiettato alla partenza. Con qualche intoppo di troppo.

Asllani-Betis Siviglia, tutto fermo: “Vuole restare in Serie A”

Su Asllani si è fiondato subito il Betis Siviglia, ad oggi unica vera realtà dichiaratamente interessata alle sue prestazioni.

In un primo momento era sembrato che ci fossero tutti i presupposti per la chiusura. Da una parte la volontà del calciatore di rimettersi in gioco altrove; dall’altra il sorriso della dirigenza, felice all’idea di poter intascare almeno 18 milioni.

Eppure, la trattativa è entrata in una fase di stallo perché lo stesso Asllani avrebbe fatto muro. Giocare all’esterno non rientra fra le sue priorità al momento e non sarebbe affatto una questione economica.

“Sta rifiutando ogni possibilità di giocare al di fuori dell’Italia perché vorrebbe restare in Serie A”, ha confermato il giornalista Matteo Moretto in un intervento sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

Verosimilmente l’Inter siederà nuovamente a tavolino con l’entourage del calciatore nei prossimi giorni per venire incontro alle sue esigenze e salvaguardare al tempo stesso i propri interessi.

Le porte del Betis Siviglia sono ancora aperte e oltretutto, per dare un’accelerata, potrebbe sopraggiungere un’ulteriore offerta da poco meno di 10 milioni con la promessa dell’inserimento di una ricca percentuale sulla futura rivendita del cartellino del calciatore.