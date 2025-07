Si è svincolato dalla società fallita: adesso l’Inter lo prende gratis

Interesse dei nerazzurri per l’esterno che ha ben figurato in cadetteria lo scorso anno, potrebbe ripartire dall’Under-23

L’Inter post Simone Inzaghi sembra aver davvero voltato pagina e cambiato registro. Stavolta non si procrastina più. L’idea di base è quella di portare quanti più giovani possibile in squadra perché l’obiettivo ultimo dev’esser quello di una crescita costante, sulla scia di quanto fatto per decenni da moltissime altre grosse realtà internazionali.

Pezzo dopo pezzo la squadra di Cristian Chivu verrà rinnovata partendo dalla rimozione di pedine over-30 che potrebbero non esser ritenute valide per gli standard Oaktree. In parallelo, come già avvenuto in un paio di occasioni finora, si continuerà a puntare sulla freschezza dei giovani prospetti: a Petar Sucic e Luis Henrique s’è aggiunta la conferma di Francesco Pio Esposito, uno dei pochi della vecchia scuola nerazzurra.

L’Inter però non vuol prendersi cura soltanto della Prima Squadra. Anche la formazione della neonata Under-23 giocherà un ruolo essenziale nello sviluppo di quanti, un giorno, potrebbero calcare palcoscenici differenti.

L’organico della squadra che prenderà parte al prossimo campionato di Serie C non è ancora stato svelato, eppure la dirigenza lavora con grande intelligenza. Uno dei primi colpi potrebbe infatti arrivare a stretto giro di posta, direttamente da un club che ha ufficialmente chiuso i battenti per fallimento.

Inter sul giovane prospetto Nuamah, concorrenza spiazzata in Serie B

Questo è quanto traspare dalle ultime indiscrezioni che riportano il club di Viale della Liberazione vicino al profilo di un esterno offensivo classe 2005, oggi svincolato.

Nel mirino dell’Inter sarebbe finito Patrick Nuamah, reduce da una buona annata vissuta in Serie B tra le file del Brescia. Il calciatore ha dovuto salutare il club lombardo a seguito della sopraggiunta istanza di fallimento del club e adesso si trova senza squadra, ma non senza estimatori.

In cadetteria moltissime realtà hanno iniziato muoversi per lui perché ritenuto da molte un’occasione di pregio, soprattutto in ottica futura.

Eppure l’Inter potrebbe fare la voce grossa per strapparlo a qualunque altra concorrente, giocandosi in primis la carta del blasone con la possibilità di un eventuale salto di categoria in futuro.

A rafforzare la presa di posizione dei nerazzurri potrebbe anche essere l’ottimo rapporto lavorativo che intercorre con l’agente dello stesso Nuamah.