Mercato imprevedibile, svolta Calhanoglu: “L’affare col Galatasaray è chiuso”

I melodrammi turchi sono pieni di colpi di scena, tradimenti e gesti sconsiderati. Ma non sono interminabili

Prima o poi arriverà dunque la parola fine. A breve ci sarà un confronto più diretto con Hakan Calhanoglu. Dopo che Ausilio ha parlato con l’agente dell’ex Milan, ora toccherà prima a Marotta (colui che è stato tacciato di scorrettezza dal centrocampista in un post pubblico) e poi a Chivu avere un chiarimento con il giocatore irrequieto. La situazione è delicata.

Dal punto di vista tecnico, Calhanoglu non è un esubero: potrebbe essere ancora molto utile all’Inter. Parlare di lesa maestà, spogliatoio spaccato e incompatibilità ambientale, a oggi, non ha alcun senso. Le frizioni possono essere risolte. Basta parlarsi francamente e comportarsi da professionisti. La cessione avrebbe senso, per l’Inter, solo a fronte di un prezzo onesto. Cioè sopra i 25 milioni.

L’ingaggio del turco è pesante, l’età è quella che è. Guardando ai numeri, l’anno scorso non ha brillato né fisicamente e né prestazioni tecniche. Perderlo non sarebbe dunque una tragedia, anche perché sembra che Chivu abbia in mente un gioco impostato senza play-maker. La svendita, però, è fuori discussione. Se davvero il Galatasaray ha offerto meno di 10 milioni per l’ex Milan, è meglio considerare chiusa ogni possibilità di uscita.

Come scrive il Corriere della Sera, “Da viale della Liberazione giurano che nessuno del Gala si è fatto sentire dopo il vertice di mercoledì: l’Inter considera chiusa definitivamente la pista turca per Calhanoglu e lo aspetta in ritiro il 26 luglio“.

Okan Buruk e l’amore di Calhanoglu per il Galatasaray

Ma è giusto e sensato mettere anche in conto la possibilità di nuovi affondi. Sia l’entourage di Calhanoglu che il club di Istanbul sperano che l’Inter perda la pazienza e si pieghi alle condizioni espresse dall’offerente. Ecco perché i media turchi non escludono un altro blitz nel mese d’agosto.

“Tutti vogliono Hakan Calhanoglu, è uno dei centrocampisti più forti d’Europa“, ha dichiarato ieri Okan Buruk, il tecnico del Galatasaray. “Lo conosco da quando avevo sedici anni. Il suo amore per il Galatasaray è fortissimo. Attualmente gioca nell’Inter, che si aspetta un introito significativo per la sua cessione. Se vuoi un giocatore di quel calibro, devi pagare un sacco di soldi per averlo. Normale che l’Inter chieda quelle cifre… Ora però siamo concentrati su Osimhen“.

C’è anche chi continua a sostenere che il classe 1994 stia facendo tutto il possibile, con mezzi più diretti e altri più subdoli, per lasciare l’Inter e andare a giocare con Buruk. Per l’amore che nutre nei confronti del Galatasaray, dunque, si è messo contro l’intero club, il presidente, il capitano, eccetera?

Incedibile da fine luglio

Se è così, il turco ha osato troppo. E il suo tentativo potrebbe rivelarsi un buco nell’acqua. L’Inter non può permettere al Galatasaray e al centrocampista turco di giocare al ribasso. Quindi si pone un limite. Dopo l’inizio del ritiro estivo, il regista sarà incedibile.

Ecco perché si parla anche dell’ipotesi di un rinnovo fittizio con clausola bassa. Una mossa strategica che l’Inter potrebbe adottare per gestire un’eventuale permanenza del giocatore senza compromettere la flessibilità del club. Ve ne parlavamo l’altro giorno in questa esclusiva. Si tratterebbe di un prolungamento contrattuale studiato ad hoc per proteggere il valore del giocatore sul mercato e per includere una clausola rescissoria contenuta, che consenta un’uscita rapida qualora le condizioni dovessero cambiare.

Calhanoglu, infatti, potrebbe decidere di restare pur senza garanzie di centralità nel progetto. E, a quel punto, l’Inter potrebbe fissare una clausola intorno ai 25 milioni di euro: una cifra accessibile per i club attualmente interessati all’ex Milan.