Offerta mostruosa: c’è di mezzo Thuram, Inzaghi lo porta all’Al-Hilal

L’intesa non si giudica dall’apparenza. Quindi, meglio lasciar perdere i social, le loro sciocchezze e le loro trappole foriere di fraintendimenti

I like dividono e i commenti possono riavvicinare. Con i ragazzi succede davvero così. La dimensione social è fondamentale per esprimersi, chiarirsi e gestire tutti i rapporti umani. E i calciatori sono appunto dei ragazzi, non immuni al fascino e alle tentazioni del networking più superficiale. Non stupisce dunque tutto il rumore che ha fatto il like di Thuram sotto il post in cui Calhanoglu puntava il dito contro Lautaro e Marotta.

Allo stesso modo, tifosi e giornalisti si concentrano ora sul commento di Tikus sotto un post pubblicato su Instagram da Lautaro. Il capitano nerazzurro ha pubblicato una foto in cui appare di spalle, a bordo piscina. L’immagine è stata scattata nella Riviera Maya, in Messico. E Thuram ha voluto lasciare il suo apprezzamento sotto forma di commento ironico: “Fai attenzione che non sai nuotare“, ha scritto il francese.

Il segnale va interpretato come un tentativo di disgelo dopo la tensione che potrebbe essersi creata fra le parti? All’apparenza è così: il commento di Thuram appare come una mano tesa per far pace. Più in generale, il commento è solo un effetto tangenziale che conferma la voglia di lasciarsi alle spalle polemiche e interpretazioni catastrofiche.

Nei giorni scorsi si è parlato di tutto e di più. A partire da un like sotto un post equivoco si è arrivati a dire che Thuram avrebbe espresso la volontà di cambiare squadra. La realtà è un’altra: Thuram è ancora legato ai colori nerazzurri. Probabilmente i suoi procuratori hanno chiesto se è possibile ragionare su un ritocco all’ingaggio o su un rinnovo, ma nulla di più. Ciò non toglie che la permanenza del francese non è certa al 100%.

Thuram resta e Kean va da Inzaghi

Anche se la clausola rescissoria da 85 milioni è scaduta, qualora arrivasse una ricca offerta dalla Premier League, l’Inter potrebbe anche aprire alla cessione. La proposta, ovviamente, non potrebbe mai essere inferiore ai 70 milioni, dato che Thuram è considerato un titolare per il club nerazzurro. Dal punto di vista tecnico, il suo futuro a Milano non è mai stato in discussione.

Pure se Chivu potrebbe preferire un attaccante con caratteristiche differenti, Thuram resta una risorsa importante. Dunque possiamo affermare che, verosimilmente, si allontana sempre di più l’ipotesi di una cessione di Thuram. Anche perché l’alternativa all’ex Sochaux, Guingamp e Borussia M’gladbach potrebbe essere irraggiungibile.

Moise Kean, l’obiettivo che sarebbe piaciuto parecchio a Marotta, è infatti finito nel mirino dell’Al-Hilal. Gli arabi non hanno smesso di seguire Osimhen. Ma, intanto, ci sarebbe stata una telefonata di Inzaghi al bomber viola seguita da un’offerta mostre ingaggio (circa 20 milioni a stagione, secondo la stampa saudita).

Visto che la clausola da 52 milioni scadrà a breve, può anche darsi che l’Al-Hilal formalizzi la sua offerta fra qualche giorno. Ciò non toglie che i sauditi potrebbero prenderlo anche dopo, per accontentare Inzaghi, e anche a prezzo più basso, dato che la Fiorentina pensa comunque a una cessione.

L’Inter si tiene stretti i due attaccanti titolari. I due campioni apparentemente inconciliabili per caratteristiche ma che hanno già dato prova di intendersela alla perfezione. Sì, sono due tipi molto diversi dal punto di vista tecnico, fisico, tattico, morale e umorale. E va benissimo così, perché è nella varietà che si trova la ricchezza. L’importante è che si rispettino e che sappiamo collaborare per il bene dell’Inter.

Nel frattempo, Thuram si è reso protagonista anche di un altro scambio social, stavolta con Zalewski. L’ex Roma ha infatti taggato Thuram e scritto: “Prendo io il 9”. Il francese ha risposto con delle emoticon di faccine in lacrime.