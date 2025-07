L’Inter lo ha già salutato: ingaggio da 10 milioni, nei prossimi giorni firma col nuovo club

Sfuma sul nascere l’occasione di affondo per i nerazzurri, il calciatore ha detto sì al nuovo progetto tecnico lontano dalla Serie A

Negli scorsi giorni è stata affrontata una questione piuttosto interessante all’interno degli uffici della sede nerazzurra di Viale della Liberazione.

Una questione di mercato, per l’esattezza, legata ad un’operazione che avrebbe potuto cambiare la fisionomia dell’organico a disposizione di Cristian Chivu e avrebbe sancito la separazione definitiva dai vecchi dettami tattici tanto cari a Simone Inzaghi.

L’idea iniziale consisteva infatti nell’inserimento di un fantasista d’esperienza, abile nel giocare alle spalle delle punte, al fine di migliorare l’efficacia offensiva complessiva della squadra.

Il nome del fantasista è ricaduto subito su Marco Asensio, rientrato al Paris Saint-Germain da meno di due settimane dopo aver trascorso l’ultimo anno in prestito all’Aston Villa in Premier League.

Anche per lo spagnolo sarebbe potuta essere un’occasione da non perdere per ristabilire il proprio status nel panorama calcistico europeo, sulle orme di quanto fatto anni addietro al Real Madrid.

La trattativa, però, non ha mai spiccato il volo perché considerata da subito poco convincente secondo gli standard Oaktree. E l’Inter è inesorabilmente scivolata alle spalle del Fenerbahce, ormai prontissimo per la chiusura.

Niente Asensio per l’Inter, ha scelto il Fenerbahce: chiusura imminente col PSG

Come confermato da Fabrizio Romano nelle scorse ore, Asensio avrebbe accettato l’ingente proposta del Fenerbahce da 10 milioni di euro stagionali. Un ulteriore salto in avanti – sul fronte economico – rispetto a quanto percepito finora su suolo francese.

Il calciatore si legherà al gruppo di José Mourinho nei prossimi giorni, soltanto dopo visite mediche e firma che seguiranno a loro volta la stretta di mano fra i vertici delle due società coinvolte per il passaggio del cartellino da una sponda all’altra. Anche in questo caso, Fenerbahce e PSG avrebbero trovato l’intesa intorno ai 10 milioni.

Tramontata la pista Asensio perché non ritenuta convincente fino in fondo, l’Inter virerà su altre opzioni. Magari più giovani, sempre a costi contenuti. Così da non scartare del tutto quell’idea iniziale di regalare a Chivu qualcuno che possa creare maggiore imprevedibilità lungo la trequarti avversaria.