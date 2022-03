Champions League, designato l’arbitro di Liverpool-Inter

Designato l’arbitro che dirigerà Liverpool-Inter, match valido per gli ottavi di finale di Champions League

Si accendono i riflettori sugli ottavi di finale di Champions League ed in particolare su Liverpool-Inter. Un match tutt’altro che privo di emozioni e che difatti non ha fatto mancare colpi di scena nella gara d’andata.

Torna la Champions League e ad inaugurare la gara di ritorno degli ottavi di finale ci penseranno rispettivamente Liverpool ed Inter. Nerazzurri che al momento si trovano con mezzo piede fuori dalla competizione europea, anche se non è ancora detta l’ultima parola. Cruciale lo 0-2 incassato all’andata allo stadio ‘Meazza’. Match che ha visto concludersi in favore dei ‘Reds’ con le reti di Roberto Firmino e ‘Momo’ Salah. Dal canto loro però, gli attuali campioni d’Italia non ci stanno e hanno voglia di rivalsa. A proposito di questo, a poco più di due giorni dall’inizio della gara, è stato designato l’arbitro che si prenderà questa importante responsabilità. Ad Antonio Mateu Lahoz l’entusiasmante ed arduo compito di dirigere questo ottavo di finale. Il direttore di gara spagnolo non sarà il solo a scendere in campo, dal momento che sarà coadiuvato dai suoi assistenti connazionali Pau Cebrian Devis e Roberto del Palomar. Quarto uomo Ricardo de Burgos e al VAR ci sarà direttamente la coppia Munuera–Cuadra Fernandez.

Liverpool-Inter, tutti i precedenti con Lahoz alla direzione

Sarà proprio Antonio Mateu Lahoz a condurre questo attesissimo match. Al tecnico spagnolo questo compito così importante e che non a caso, definirà chi sarà delle due tra Inter e Liverpool a strappare il pass per i quarti di finale di Champions League. Pochissimi i precedenti, se non uno solo con il direttore di gara alla guida; che ha già in passato arbitrato i nerazzurri in Europa League nella stagione 2012/2013. Un match che ha visto concludersi all’epoca in favore del Tottenham, vittoriosi con un netto 3-0 ai danni della ‘Beneamata’.