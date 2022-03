Ora è davvero fatta | Bye bye Inter: visite e firma sul contratto

Giocatore ai saluti. Fatta per il suo trasferimento in un altro club a partire dalla prossima stagione

Seppur ci sia ancora una lunga stagione da terminare, i nerazzurri si guardano attorno e monitorano più di qualche semplice circostanza, anche e soprattutto in ottica mercato. Ed è proprio a proposito di ciò dove questa volta l’Inter è stata beffata una volta per tutte.

Due i colpi in entrata messi a segno durante la scorsa finestra di mercato invernale. Parliamo senz’alcun dubbio sia di Felipe Caicedo che di Robin Gosens. Ma, nonostante gli obiettivi da raggiungere restino ancora tanti, Beppe Marotta e i suoi hanno le idee chiare e restano sempre con lo sguardo vigile anche in ottica calciomercato. Non a caso, uno dei maggiori punti di forza della dirigenza interista, resta indubbiamente quello di essere riusciti a portare a termine numerose trattative a parametro zero, ma è proprio qui che gli attuali campioni d’Italia sono stati questa volta beffati. Da tempo dichiarato come uno dei papabili obiettivi dell’Inter, è chiaro che questa volta gli attuali campioni d’Italia dovranno farsene una ragione e rinunciare al calciatore in questione, il quale verrà ufficializzato nelle prossime ore e si trasferirà definitivamente nel suo nuovo club a giugno.

Calciomercato Inter, tutto fatto per il passaggio di Christensen al Barcellona

Accostato all’Inter da un po’ di tempo, ormai non c’è alcun dubbio in merito al passaggio di Andreas Christensen al Barcellona. Non è più un mistero e anche gli ultimi dubbi restano sciolti. Il centrale danese completerà la seconda parte delle visite mediche nella giornata e si trasferirà a parametro zero in Spagna nella prossima estate. La firma potrebbe arrivare entro questo fine settimana e stando a quanto sottolineato da ‘Sport’, il classe 1996 andrà a legarsi ai ‘blaugrana’ per i prossimi 5 anni e lo farà con uno stipendio che toccherà il tetto dei 6 milioni di euro netti a stagione.