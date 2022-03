DIRETTA Champions LIVE, Liverpool-Inter | Segui la cronaca in tempo reale

By

L’Inter di Inzaghi affronta il Liverpool di Klopp in Champions League. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter affronta il Liverpool nella gara di ritorno valida per gli ottavi di finale di Champions League tra due formazioni reduci da una vittoria nei rispettivi campionati che le tengono in corsa per il titolo.

Da una parte i nerazzurri campioni d’Italia di Simone Inzaghi sono chiamati ad un vero e proprio miracolo sportivo, dopo essere stati sconfitti in casa 2-0 all’andata: serve una vittoria con tre o più gol di scarto per andare avanti. Dall’altra i Reds di Jurgen Klopp possono permettersi il lusso di perdere di misura ed accedere lo stesso ai quarti di finale. Interlive.it vi offre la sfida dello stadio Anfield Road in tempo reale.