Dybala, rinviato l’incontro per il rinnovo: ora è chance aperta per l’Inter

L’entourage del fantasista argentino non incontrerà domani la dirigenza bianconera, occasione di un primo dialogo con Marotta

Stando a quanto carpito dalle fonti di ‘calciomercato.it‘, non si terrà più l’incontro che era stato precedentemente pianificato per la giornata di domani tra l’entourage di Paulo Dybala, capitanata dall’agente Jorge Antun sbarcato a Torino un paio di giorni fa per l’occasione, e la dirigenza della Juventus. Si stima che possa essere recuperato nelle prossime settimane.

Le parti erano già molto distanti sulle cifre inerenti al rinnovo di contratto, questo pare il segnale definitivo che sancisce le difficoltà sopraggiunte sulla stretta di un accordo equamente condiviso. Come diretta conseguenza, qualsiasi altro club interessato al fantasista argentino potrebbe adesso fare la propria mossa per instaurare un primo colloquio conoscitivo. Tra questi c’è in prima fila l’Inter nella persona di Giuseppe Marotta, forte degli ottimi rapporti di stima ed affetto reciproci che conserva con il calciatore e gli assistenti al suo seguito.

Calciomercato Inter, le parole di Marotta su Dybala

Lo stesso direttore sportivo nerazzurro ha però così dichiarato al termine del match di Champions League contro il Liverpool di ieri sera: “Al momento dobbiamo pensare ad un finale di stagione impegnativo, dopodiché parleremo di mercato”. Dalle sue parole trapela grande senso di responsabilità e acume nel non sollevare prematuramente un polverone di cui si sta già discutendo animatamente, ma non si esclude affatto la possibilità che qualcosa di caldo e grosso stia bollendo in pentola.