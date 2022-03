Liverpool-Inter: de Vrij e Brozovic sono stati sostituiti a causa dello stesso infortunio

“Spero possano recuperare in fretta perché sono giocatori importanti”. Inzaghi incrocia le dita per de Vrij e Marcelo Brozovic, usciti infortunati dalla sfida col Liverpool.

Sia il centrale olandese, out all’intervallo, che il croato (out a 15′ dalla fine) sono alle prese con un affaticamento muscolare al polpaccio. Quello di sinistra per quanto riguarda de Vrij, quello di destra per Brozovic. Se ne saprà di più nella giornata di domani, ma al momento i due giocatori dell’Inter sono a rischio per l’importante e delicato match col Torino di domenica sera.