Julio Sergio: “Inter, MIlan e Napoli sono tre club importanti, mi divertirò a vedere chi vincerà lo scudetto

Inter, l’ex portiere di Roma e Lecce Julio Sergio ha voluto dare il suo parere sulla lotta scudetto tra le due milanesi e il Napoli

L’ex portiere Julio Sergio che giocò nella Roma e nel Lecce tra il 2006 e il 2013, è stato intervistato da FootballNews24.it, per avere n parere sul campionato italiano di calcio e ovviamente sulla lotta scudetto. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Mi è capitato di vedere il Napoli essendoci Spalletti ed il Milan. A memoria non ricordo da quanto tempo il campionato italiano non aveva tre squadre di questo livello a giocarsi la vittoria finale. Sarà sicuramente divertente da vedere, anche se la sconfitta con i rossoneri ha fatto perdere un’opportunità importante al Napoli. Come detto sono tre club importanti e competitivi, mi divertirò a vedere sino alla fine chi vincerà“. L’ex calciatore della squadra della capitale non ha menzionato la Juventus tra le aspiranti al titolo, probabilmente ritiene che la distanza tra i bianconeri e le prime e il fatto di avere non una ma ben tre squadre davanti rendano ancora più difficoltoso un recupero.