Juric: “Sappiamo che l’Inter è una squadra fatta di grandi campioni, che possono colpire in ogni momento

Torino-Inter, il tecnico Ivan Juric suona la carica e spera di riuscire a tornare a vincere contro la squadra di Simone Inzaghi

Domenica sera allo stadio Olimpico Grande Torino, la squadra di casa sfiderà l’Inter per la 29esima giornata del campionato di serie A. La formazione granata non vince da metà gennaio e, nelle ultime sei gare, ha racimolato solo tre punti grazie a tre pareggi. La classifica non è in pericolo, vista la distanza che separa la squadra piemontese dalla zona retrocessione, ma non da nemmeno grandi speranze per una posizione più nobile. L’allenatore Ivan Juric, in vista della delicata partita di campionato, ha dato la sua opinione intervistato dal canale ufficiale del club. Queste le sue dichiarazioni: “Cercheremo di vincere e di far bene. Sappiamo che l’Inter è una squadra fatta di grandi campioni che possono colpire in ogni momento, ma spero di proseguire sull’onda delle ultime prestazioni. I risultati sono stati negativi, ma i dati che abbiamo dicono tutti la stessa cosa e cioè che ci siamo comportati bene. Dobbiamo fare una grande partita”.