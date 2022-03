Fuga da Parigi dopo la sconfitta in Champions League contro il Real Madrid. C’è delusione e un centrocampista potrebbe cambiare aria: occhio all’Inter

Si è conclusa nel peggiore dei modi l’avventura in Champions del Paris Saint Germain capace di dilapidare un vantaggio di due reti nel computo del doppio confronto col Real Madrid in appena una manciata di minuti. Decisiva in settimana la tripletta di Karim Benzema che ha ribaltato le reti di Mbappe mandando in estasi il Bernabeu e i tifosi vestiti di bianco.

Dall’altra parte rabbia e sconforto per il PSG che aveva investito moltissimo a livello di risorse economiche per provare a portare a casa la Champions League. Invece i francesi hanno salutato la competizione già agli ottavi di finale, esattamente come l’Inter, che aveva però obiettivi differenti, e con la quale potrebbe nascere un’altra operazione dopo quella relativa ad Hakimi della scorsa estate, stavolta a parti invertite.

Calciomercato Inter, Paredes fuga da Parigi dopo il flop: l’alter ego di Brozovic

Alla luce del fallimento totale del PSG potrebbe scattare anche una nuova voglia di cambiamenti nella squadra, soprattutto da parte di chi ha contratti a breve termine. Uno su tutti Leandro Paredes, regista argentino che spesso è stato accostato alla Serie A ed in particolare a Inter e Juventus, dopo la sua avventura a Roma.

‘Fuga’ da Parigi per Paredes che ha il contratto in scadenza 2023 ed una valutazione da circa 20 milioni di euro, che però potrebbero essere trattabili in estate al ribasso visto l’accordo in scadenza nei 12 mesi seguenti. Già accostato in passato il sudamericano sarebbe il perfetto backup di Brozovic – che sarà a disposizione di Inzaghi per Torino – e a determinate cifre low cost potrebbe essere una pista percorribile, considerato anche che l’alto ingaggio percepito potrebbe essere limato con l’ausilio del decreto crescita.