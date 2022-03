All’Inter solo in prestito: il ‘rischio’ è che possa andare a Torino

Servono alternative per il centrocampo del prossimo anno ed una chiave interessante potrebbe arrivare da un vecchio pallino ma solo a determinate condizioni

Nonostante le chiare limitazioni nelle spese sul mercato, l’intenzione della dirigenza dell’Inter resta quella di andare a potenziare l’organico del prossimo anno anche attraverso l’allungamento delle scelte di Simone Inzaghi, con alternative di rilievo in ogni ruolo. In particolare qualche cambiamento potrebbe arrivare a centrocampo dove saluteranno almeno Vidal e Vecino, senza dimenticare le sirene su Gagliardini.

Detto di Frattesi l’Inter dovrebbe quindi andare a caccia almeno di un altro centrocampista alternativo, capace di fare le due fasi e dare corsa alla seconda linea nerazzurra quando chiamato in causa. Un calciatore quindi di fatica e con la giusta esperienza, ma soprattutto a costi non eccessivi.

Calciomercato Inter, Nandez solo in prestito: occhio alla concorrenza del Torino

L’uomo giusto potrebbe essere ancora una volta un vecchio pallino come Nahitan Nandez, uruguaiano in netta difficoltà quest’anno a Cagliari, anche in virtù di tanti problemi fisici. L’ex centrocampista del Boca Juniors è ‘disperato’ e vuole assolutamente chiudere l’avventura al Cagliari alla fine di questa stagione. Potrebbe dunque rioffrirsi all’Inter, la quale può riaprire dialogo con la società sarda, visto che i rapporti non sono idilliaci, ma solo se arrivasse un’apertura alla formula del prestito con diritto di riscatto.

Se non dovesse aprirsi lo spiraglio per l’Inter, il destino di Nandez potrebbe essere comunque in un’altra realtà di Serie A. Occhio al Torino al quale è stato vicino già a gennaio. Le idee non mancano, con Armando Izzo e non solo tra le pedine di scambio per abbassare il prezzo di 25 milioni di euro.