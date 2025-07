Frattesi più soldi, annunciato lo scambio tra Inter e Roma: “Trattativa finita”

I nerazzurri valutano anche la possibilità di andare a prendere un calciatore dei giallorossi mettendo sul piatto il centrocampista romano

Giorni di riflessioni e valutazioni in casa Inter. In viale della Liberazione si sta ragionando su come andare a sostituire Calhanoglu, in caso di partenza. Il nome in pole position sembra quello di Ederson, ma sono anche altri i profili che Marotta sta seguendo da vicino per dare a Chivu un calciatore che possa diventare l’erede giusto del turco, seppur con caratteristiche diverse.

Stando alle ultime indiscrezioni, una pista porterebbe a Roma. Il giocatore sarebbe finito nel mirino dei nerazzurri e si starebbe ragionando sulla possibilità di uno scambio con Frattesi. Per il momento si tratta di una semplice ipotesi e ancora non c’è nessuna trattativa entrata nel vivo.

Mercato Inter: ipotesi scambio Frattesi-Koné

Secondo le informazioni di ‘Voce Giallorossa’, l’Inter starebbe valutando anche il profilo di Koné per il post Calhanoglu. Il francese, anche se con caratteristiche differenti rispetto al turco, è un giocatore che piace a Marotta e in viale della Liberazione si potrebbe ragionare su uno scambio con Frattesi, vecchio obiettivo del club capitolino.

Koné all’Inter in cambio di Frattesi: i tifosi della Roma dicono no

L’ipotesi di Koné all’Inter non è condivisa dai tifosi della Roma. Il centrocampista francese con le sue prestazioni è diventato uno dei preferiti dei supporters giallorossi. E la conferma arriva da Angelo: “Konè è un fuoriclasse. Giù le mani“. Davide, invece, ha immaginato così il dialogo fra le due squadre: “Ecco la trattativa per Kone. Inter : “buongiorno, vorrei” Roma: “ciao” Fine trattativa“.

Ma c’è chi è aperto ad una cessione di Koné, ma solo davanti a cifre quasi impossibile. “90 e frattesi ci sediamo al tavolo“, ha scritto Mattia Soccorsi.

Un pensiero condiviso anche da Romanista Elitario: “80+Frattesi e ci penso“. Per Redjohnny le cifre possono essere leggermente più basse: “Frattesi più 50 milioni e possiamo iniziare a sederci al tavolo, sennò ciaone“.

Ecco la trattativa per Kone

Inter : “ buongiorno, vorrei”

Roma: “ciao”

Konè è un fuoriclasse

L’Inter a caccia dell’erede di Calhanoglu

Koné non è l’unico nome sul taccuino di Marotta per il post Calhanoglu. Ederson, Rios e Frendrup sono gli altri profili valutati dal club in questo calciomercato. Ma attenzione anche alla possibilità di un nome a sorpresa.