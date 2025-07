Ausilio fa impazzire i tifosi, Di Gregorio al posto di Sommer: “Percentuale per l’Inter”

In casa Inter potrebbe porsi il problema del portiere visto che il Galatasaray è in forte pressing sullo svizzero. E fra i tifosi spunta una nuova idea

Il Galatasaray vuole saccheggiare l’Inter. Dopo Calhanoglu, il club turco sta spingendo anche per Sommer. Una cessione non impossibile per il club nerazzurro. In viale della Liberazione si è aperti alla cessione del giocatore in caso di una buona proposta visto che ha un solo anno di contratto e il rinnovo non sembra essere nei piani di Marotta anche per questioni di età.

Una partenza che costringerebbe l’Inter a trovare un nuovo estremo difensore. L’idea del club nerazzurro era quella di affidare le chiavi della porta a Josep Martinez. L’ex Genoa la scorsa stagione si è comportato molto bene quando chiamato in causa. Ma fra i tifosi è nata una nuova idea molto difficile da concretizzarsi in questo momento. Ma durante l’estate del 2024 era possibile ed ora c’è qualche piccolo rimpianto.

Inter e il futuro di Sommer

Naturalmente prima dell’acquisto di un nuovo portiere si deve concretizzare la cessione di Sommer. Il Galatasaray spinge per avere il portiere e l’Inter non ha assolutamente mai chiuso la porta. Se ci dovesse essere il via libera a questa partenza, Marotta inizierà i ragionamenti su chi andrà a sostituire lo svizzero.

Inter, rimpianto Di Gregorio: “Avevamo la rivendita a nostro favore”

La possibile partenza di Sommer ha aperto sui social il dibattito sulle scelte di Ausilio con l’hashtag #Ausilioout che resiste ancora in tendenza. E c’è chi fra i tifosi rimpiangono la decisione della società di non aver puntato su un portiere come Di Gregorio la scorsa estate, ma andare su Martinez.

Il portiere, cresciuto proprio nel settore giovanile dell’Inter, si sta comportando molto bene con la Juventus e sembrava essere il giusto erede per Sommer. L’Inter, però, ha deciso di lasciare in modo definitivo Di Gregorio e puntare forte su Martinez anche se ora qualche rimpianto per i tifosi esiste.

E la conferma arriva da un post sui social di un tifoso interista: “Nella scorsa sessione di mercato abbiamo scelto come portiere del futuro Martinez a 15 e non Di Gregorio a 18. Su di lui avevamo pure la percentuale di rivendita a nostro favore”.

Inter: prima l’addio di Sommer, poi il nuovo portiere

Il capitolo portiere per ora non è sicuramente una priorità per l’Inter. Sommer, fino a quando non ci sarà la cessione, resterà il numero uno del club nerazzurro. Poi durante il calciomercato estivo può succedere di tutto visto il contratto in scadenza il prossimo anno e l’apertura di Marotta ad una sua partenza in caso di una proposta importante. E solo dopo un suo addio inizieranno i ragionamenti concreti su come sostituirlo.