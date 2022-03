Inter, piccola soddisfazione personale per Alexis Sanchez, il gol segnato in coppa Italia alla Roma è il più bello del mese di febbraio

Probabilmente sia lui che Arturo Vidal, a fine campionato lasceranno l’Inter per andare a terminare la carriera in squadre che gli garantiscano maggiori possibilità di giocare, se non addirittura la certezza della titolarità nell’undici iniziale. Comunque l’attaccante nerazzurro Alexis Sanchez, una piccola soddisfazione se l’è tolta. Secondo i tifosi della squadra meneghina, il gol più bello del mese di febbraio è quello che il calciatore sudamericano ha segnato in coppa Italia alla Roma nei quarti di finale. Dopo la rete di Edin Dzeko al 2 minuto, ci ha pensato il cileno al 68′ a chiudere i conti con un tiro da fuori area che si è infilato nell’angolino alto, andando, come si dice, a togliere le ragnatele dalla porta. L’attaccante, arrivato in nerazzurro nell’estate del 2019, ha raggiunto le 100 presenze tra campionato e coppe segnando 18 reti. Probabilmente i tifosi della squadra milanese si aspettavano qualcosa di più, anche se l’impegno del giocatore non è mai mancato.