Bologna-Inter, in arrivo il ricorso nerazzurro sul recupero

Il club ha fatto presente di voler presentare ricorso entro fine mese, il recupero del match col Bologna non arriverà prima del 27 aprile

Manca ancora una settimana al termine ultimo per la presentazione della domanda di ricorso al Collegio di garanzia dello sport del Coni di cui ha diritto l’Inter in seguito alla decisione, in primo e secondo grado, della Giustizia Sportiva di rinviare il match in programma lo scorso 6 gennaio contro il Bologna.

Come sottolinea ‘La Gazzetta dello Sport’, l’Inter ha reso noto di voler presentare tale domanda con certezza entro quella data nella speranza che venga imputata la vittoria a tavolino per 0-3. Difficile che però questo scenario possa effettivamente concretizzarsi, così il Bologna avrà altri 30 giorni di tempo per prendere le proprie difese. Il verdetto finale potrebbe dunque posticipare ulteriormente la data del fantomatico recupero addirittura a maggio e comunque non prima del 27 aprile semmai dovessero essere favorevoli gli incastri con gli impegni di Coppa Italia.