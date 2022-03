Vidal fa infuriare l’Inter: la decisione presa dal club

Inter furiosa con Vidal per le sue dichiarazioni rilasciate a ‘TNT Sports’

Come prevedibile, non sono per nulla piaciute le dichiarazioni rilasciate da Vidal a ‘TNT Sports’. Non quelle pro Flamengo, bensì quelle all’indirizzo di Simone Inzaghi: “La cresta ossigenata? L’ho fatta anche per vedere se l’allenatore mi vedeva di più con questi capelli in allenamento, visto che non ho giocato molte partite”.

Vidal ha lanciato una ‘frecciata’ al tecnico pure a proposito di Sanchez: “Non mi intrometto, ma uno col suo talento deve sempre giocare. Difficile vederlo in panchina”. Come riportano varie fonti, l’Inter ha deciso di multare il centrocampista cileno il cui futuro sarà quasi certamente lontano da Milano nonostante il contratto in scadenza a giugno 2023. Nell’accordo ci sarebbe però una clausola che permetterebbe al club di viale della Liberazione di risolverlo con un anno di anticipo pagando una penale di circa 4 milioni.

Tampone negativo per Vidal: il cileno potrebbe recuperare per Inter-Fiorentina

Vidal ieri non si è allenato per una leggera sindrome influenzale, il tampone al Covid-19 ha dato esito negativo. Il classe ’87 potrebbe quindi recuperare per la sfida con la Fiorentina di sabato.