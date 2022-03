Gagliardini: “Noi uniti più che mai. Aspettando la nostra nuova principessa”

Inter, Roberto Gagliardini nel giorno del compleanno della sua Nicole informa che presto arriverà la secondogenita

Nonostante le poche soddisfazioni che ha avuto quest’anno visto che ha davanti oltre ai tre titolari Marcelo Brozovic, Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, anche Arturo Vidal e si gioca con Matias Vecino l’altro posto, per Roberto Gagliardini la primavera che sta per arrivare è comunque positiva per quanto riguarda le questioni personali ed extra calcistiche. Il centrocampista e la sua compagna Nicole Ciocca, aspettano un secondo figlio. Il calciatore ha voluto condividere tramite il suo profilo Instagram questa bellissima notizia e ha informato che sarà sicuramente una bambina, dopo che nell’agosto del 2019 era nato il suo primogenito. Roberto Gagliardini, ha sfruttato la giornata odierna che coincide con il compleanno della sua Nicole, per dare a tutti questa bella notizia e contemporaneamente fare gli auguri di compleanno alla sua fidanzata. Questo il suo messaggio: “Noi. Uniti più che mai. Aspettando la nostra nuova principessa. Ti amiamo. Buon Compleanno Amore“