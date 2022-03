Serie A, 30esima giornata: designato l’arbitro di Inter-Fiorentina

La designazione arbitrale per la gara di ritorno in programma sabato pomeriggio fra Inter e Fiorentina

Sale l’attesa per quella che sarà la prossima 30esima giornata di campionato. Da una parte troviamo l’Inter di Simone Inzaghi, reduce dall’insoddisfacente pareggio maturato col Torino, mentre dall’altro lato la Fiorentina di Vincenzo Italiano, uscita vittoriosa dalla gara casalinga contro il Bologna. Scopriamo insieme chi sarà a dirigere questo match.

In casa Inter risuona una sola ed unica parola: vincere. I ragazzi di Simone Inzaghi hanno l’obbligo di dover ritrovare i tre punti e soprattutto di ritornare a convincere una volta per tutte. Seppur questo calo fisiologico possa essere rappresentato dal fatto che gli attuali campioni d’Italia siano reduci da un vero e proprio ‘tour de force’ (messo ormai alle spalle), ciò che non può e non deve assolutamente soddisfare i nerazzurri è il fatto che siano essi stessi a ritrovarsi a ben 4 punti di distanza dall’attuale capolista Milan (si attende ancora l’esito del ricorso per Bologna-Inter). Ma, a parte questo, per la squadra capitanata da Samir Handanovic non c’è tempo per guardarsi alle spalle e perciò, il club nerazzurro pone la testa soltanto alla Fiorentina. A proposito di questo, a dirigere questo match così importante per le sorti di entrambe le squadre, sarà proprio Daniele Chiffi.

Inter-Fiorentina, arbitra Chiffi: i precedenti con entrambe le squadre

Da un lato l’Inter di Simone Inzaghi per poter riprendere il proprio cammino verso la lotta scudetto (contesa con Milan e Napoli), dall’altra parte la temibile Fiorentina di Vincenzo Italiano, la quale stringe i denti per potersi regalare un posto in Europa tra le prime sei. A dirigere il match sarà Daniele Chiffi. Il direttore di gara della sezione di Padova arbitrerà per la prima volta in carriera questa sfida. I precedenti in casa interista sono del tutto confortanti, essendo che i nerazzurri con lui non hanno praticamente mai perso sino ad ora. Precedenti che riportano quattro vittore e ben tre pareggi (l’ultimo ottenuto lo scorso 25 febbraio al ‘Ferraris’ contro il Genoa. Bilancio tutt’altro che positivo per quanto riguarda la ‘Viola’. Storico che riporta di fatti quattro sconfitte, due pareggi e una sola ed unica vittoria. A coadiuvarlo ci saranno Valeriani e Pagliardini. IV uomo designato Marchetti, mentre al var ci sarà il duo Valeri–Zufferli.