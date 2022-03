L’Inter è sempre malata: solo 1-1 con la Fiorentina e ora il Milan può scappare

By

Top e flop della sfida fra Inter-Fiorentina andata in scena al ‘Meazza’ e valevole per la 30esima giornata del campionato di Serie A

L’Inter non sa più vincere. In casa contro la Fiorentina un’altra prestazione molto deludente, alla fine arriva solo un pari che in ottica scudetto ha il sapore di una sconfitta.

I viola fanno correre tanto e a vuoto l’undici di Inzaghi, che solo a tratti riesce davvero a cambiare passo. E’ evidente il calo di condizione e la perdita di determinate sicurezze, vedi l’azione del gol di Torreira a inizio ripresa a cui risponde subito Dumfries di testa su traversone dalla sinistra di Perisic.

Le due squadre poi si allungano ma all’Inter manca qualità e un po’ di fortuna per la rimonta. Sanchez ce la fa andare vicino, però nel finale l’occasionissima per i tre punti capita sui piedi di Ikone. Handanovic salva, blindando almeno il punto che adesso non serve proprio a nulla.

Stasera il Milan può scappare via vincendo a Cagliari, senza dimenticare il Napoli anch’esso a +4. E domani la Juve può andare a -1 a due settimane dal derby d’Italia che rischia di porre fine alle possibilità scudetto di Dzeko e compagni.

Pagelle e tabellino Inter-Fiorentina

TOP

Vidal – E’ l’unico davvero da Inter oggi, dal primo al triplice fischio. Il che è tutto dire…

Handanovic – Nel finale mura su Ikone ed evita quantomeno la sconfitta.

FLOP

Dzeko – Sempre anticipato, sbaglia anche i passaggi più semplici. Una delle prestazioni più brutte da quando è all’Inter.

Lautaro – L’argentino fa anche peggio di Dzeko. Un disastro sul piano tecnico, rigore a parte – poi tolto – mai una giocata degna di nota. Ma fossimo stati in Inzaghi non avremmo tolto né lui né il bosniaco.

Barella – La brutta copia del Barella che conosciamo. E questo ngli ultimi mesi è una consuetudine, purtroppo per l’Inter. Spreca due occasioni da gol.

Skriniar – In grosse difficoltà quasi in ogni circostanza. Litiga coi piedi. Al centro della difesa si mettono in evidenza i suoi limiti tecnici.

Inzaghi – E’ incredibile e inspiegabile l’involuzione atletica e tecnica dell’Inter rispetto alla prima parte di stagione. Dzeko e Lautaro impalpabili, ma almeno uno doveva restare in campo visto che all’Inter servivano i tre punti. Appena due vittorie nelle ultime nove partite di campionato, un dato statistico che spiega tutto. E se il Milan vince a Cagliari lo scudetto è quasi andato.

TABELLINO

INTER-FIORENTINA 1-1

50′ Torreira, 54′ Dumfries

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni (79′ Dimarco); Dumfries, Barella, Calhanoglu, Vidal (89′ Caicedo), Perisic (79′ Gosens); Lautaro (73′ Sanchez), Dzeko (73′ Correa). All. Inzaghi

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic (89′ Martinez Quarta), Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Duncan; Gonzalez (89′ Callejon), Piatek (89′ Cabral), Saponara (73′ Ikone). All. Italiano

ARBITRO: Chiffi di Padova

VAR: Valeri

AMMONITI: Milenkovic, Saponara, D’Ambrosio

NOTE: 4′ recupero st