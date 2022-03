‘Scippo’ a Spalletti: è derby di mercato col Milan

Spunta un nome a sorpresa per giugno. Inter e Milan su di lui e ora Spalletti e i suoi devono fare attenzione

Dopo aver assistito a campionati a vero e proprio senso unico in questi ultimi anni, possiamo dire che in quest’annata, le cose, sembrerebbero aver preso del tutto un’altra piega, in quanto sono sia Inter, che Napoli e Milan a dare spettacolo.

Nonostante i pessimi risultati fatti registrare dalla squadra di Simone Inzaghi nell’ultimo periodo, i nerazzurri possono dire di essere ancora lì a giocarsela fino all’ultimo. Gli attuali campioni d’Italia si trovano perciò ora a -6 dalla capolista Milan e avendo chiaramente una partita da recuperare (quella col Bologna) si augurano di ritrovare la via dei tre punti quanto prima e di poter accorciare il divario una volta per tutte. Ma, a parte questo, la lotta scudetto si accende anche fuori dal campo. Non a caso, l’oggetto di interesse di entrambe le squadre sembra essere a tutti gli effetti un giocatore del Napoli e ora Spalletti e tutto il suo staff devono stare molto attenti.

Calciomercato Inter, i nerazzurri pensano ad Elmas: su di lui c’è anche il Milan

La squadra di Simone Inzaghi non ha benchè la minima intenzione di porsi alcun limite e pensa a come poter migliorare in tutti i modi la propria rosa. Per far sì che questo accada, la dirigenza interista sembrerebbe avere le idee chiare e punta ad intervenire sia sul centrocampo, che l’attacco. Un nome sul quale i nerazzurri hanno messo gli occhi da tempo è quello di Eljif Elmas. Il centrocampista è approdato in Italia lo scorso luglio del 2019 e un retroscena particolare che emerge, è il fatto che la ‘Beneamata’ lo abbia cercato quando ancora in forza al Fenerbahce. In quei tempi, fu Goran Pandev a consigliarlo ad Ausilio, ma, non considerato come una vera e propria priorità, a prenderlo ci pensò lo stesso Napoli per circa 16 milioni di euro. Su di lui ora c’è anche il Milan, il quale punta a prenderlo per poter sostituire il partente Kessiè. Al momento, De Laurentiis non è disposto a prendere in considerazione cifre al di sotto dei 35 milioni di euro. La squadra presieduta da Steven Zhang si cautela e osserva la situazione.