Il PSG fa tremare l’Inter: doppio scambio e soldi per un titolarissimo

La prematura eliminazione dalla Champions League ha scosso la stagione del Paris Saint Germain. Per il prossimo anno si prospetta una piccola rivoluzione

Mentre l’Inter in Italia lotta per bissare lo scudetto dello scorso anno, in Francia non sembra avere di questi problemi il Paris Saint Germain che domina incontrastato in Ligue 1. In Europa invece la musica è molto diversa, con la prematura e deludente eliminazione già agli ottavi di finale di Champions con rimonta subita per mano del Real Madrid. Una nottata da incubo quella del Bernabeu che ha mandato in frantumi molto presto il sogno europeo dei parigini, vero grande obiettivo della stagione di Messi e compagni.

In vista della prossima estate il PSG potrebbe quindi tornare alla carica in sede di calciomercato per andare a potenziare un organico già molto forte, ma chiamato a fare il salto di qualità definitivo per lottare fino in fondo per la vittoria finale della Champions. Per farlo si passerà da qualche cessione, ma anche e soprattutto da innesti di rilievo, come potrebbe essere quello di un nuovo difensore. In questo senso i destini di Inter e Paris potrebbero incontrarsi sul profilo di Milan Skriniar.

Calciomercato Inter, Skriniar tra rinnovo e addio: doppio scambio e cash

Si prospetta dunque una piccola rivoluzione a Parigi con anche in difesa grosse novità. Nello specifico potrebbero effettuare un tentativo importante per arrivare a Milan Skriniar, che al momento ha il contratto in scadenza nel 2023 con l’Inter. I nerazzurri hanno tutte le intenzioni di proseguire con lo slovacco a cui verrà sottoposto un rinnovo fino al 2026 a cifre maggiori per blindare il ragazzo.

Sul tavolo il PSG potrebbe mettere un doppio scambio con Kehrer e Wijnaldum sul piatto insieme ad un conguaglio da circa 20 milioni di euro cash. La risposta interista sarebbe negativa e Skriniar partirebbe solo di fronte ad una proposta irrinunciabile e interamente cash.