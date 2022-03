Dybala lascia la Juve a costo zero: annuncio clamoroso sull’Inter

L’incontro tra la dirigenza bianconera e l’entourage del calciatore è stato improduttivo: cambiate le priorità della Juventus, ora l’Inter ha la strada spianata

L’incontro tenutosi questo mattina tra la dirigenza della Juventus e l’entourage del calciatore Paulo Dybala per discutere delle sorti del rinnovo ha dato fumata nera.

Le parti sono oramai troppo distanti per raggiungere l’accordo: i bianconeri avrebbero ammesso che le priorità societarie sono cambiate con l’avvento del prolifico centravanti Dusan Vlahovic dalla Fiorentina, facendo colare a picco le percentuali d’ingaggio proponibili per l’argentino inizialmente sulla base di 9 milioni di euro.

Non sarà quindi previsto un ulteriore appuntamento. Il calciatore, salvo ribaltamenti clamorosi, lascerà la Juventus il prossimo giugno a parametro zero. È dunque tempo per l’Inter, così come per le altri pretendenti europee, di fare le proprie mosse per rimuoverlo immediatamente dal mercato.

In Argentina, il collega Cesar Luis Merlo di ‘Tyc Sports’ scrive che “nei prossimi giorni ci sarà un incontro con l’Inter”.